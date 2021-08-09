Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами. В Хургаде туристов встречали с цветами и сладостями

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Youhana Nassif / Unsplash

В Египет впервые за 6 лет отправился из России прямой авиарейс. Самолет вылетел в город Хургада утром понедельника, 9 августа.

Об этом сообщает российское информационное агентство РИА Новости.

Вылетел самолет авиакомпании EgyptAir из Москвы с 298 пассажирами на борту. Продажи туров начались 26 июля и пользовались высоким спросом — свободных мест на рейсе не было.

Сама же авиакомпания EgyptAir показала, как встречала российских туристов: с цветами, шариками и сладостями.

Отметим, что с 9 августа россияне смогут добраться воздушным путем из Москвы без пересадок и в египетский курорт Шарм-эш-Шейх. Запрет на чартерные рейсы из России в Египет отменил президент РФ Владимир Путин 8 июля 2021 года.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в конце 2015 года после катастрофы над Синайским полуостровом российского пассажирского самолета, выполнявшего чартерный рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 224 человека, среди них были и четверо украинцев. Позже власти Египта признали, что падение самолета произошло в результате теракта. Ответственность за взрыв бомбы, которую заложили на борту лайнера, взяли на себя террористы «Исламского государства».

Через три года после трагедии, в 2018-м, были возобновлены регулярные рейсы в Каир, но продолжал действовать запрет на полеты чартеров на курорты.