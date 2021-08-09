Шеф-редактор The Insider Доброхотов пояснил провалы российских спецслужб «обратным отбором»: Сами силовики ругают систему

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Основатель и шеф-редактор российского онлайн-издания The Insider, которое занимается общими расследованием с Bellingcat, Роман Доброхотов рассказал о низком профессиональном уровне российских силовиков, ведь талантливые там не уживаются.

Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

«Все действительно указывает на то, что профессиональный уровень силовиков в среднем низок, и это происходит из-за обратного отбора. То есть умные и талантливые люди с этой системой плохо уживаются и с трудом поднимаются по карьерной лестнице. Нужно быть послушным исполнителем, лизоблюдом, инициатива наказуема. Сами силовики ругают свою систему, проклинают руководство. Система дисфункциональна», — отметил Доброхотов.

Он считает, что корень этой проблемы лежит в том, что в России исторически, еще от декабристов, власть устраняет силовиков от возможности влиять на политическую ситуацию. И силовики из органа, где есть интеллект, представление о будущем и прошлом, «превращаются в нечто, обладающее только спинным мозгом».

Доброхотов рассказал, что руководство силовых органов «просто в маразме», они все сторонники конспирологических гипотез.

«Почти все ГРУшники-отравители, которых мы разоблачили, — это ребята, выросшие в далеких деревнях, получившие очень посредственное военное образование, потом на два года их отправляют в военную академию и дальше — сразу травить Скрипаля. Поэтому есть Джеймс Бонд, а есть Боширов и Петров», — добавил расследователь.