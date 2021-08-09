В Беларуси убрали из школьной программы нобелевского лауреата Алексиевич. Она критиковала Лукашенко
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- Алексей Ярмоленко
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Wikipedia / Sergento
Из школьной программы в Беларуси убрали произведения нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, которая критиковала самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Об этом пишет Zerkalo.io.
Ранее произведения Алексиевич были рекомендованы для учащихся 11 классов, но теперь, как рассказывают учителя, их убрали. Они входили в программу по русской литературе.
Также несколько отредактировали и творчество советских диссидентов. Из школьной программы исключили произведение Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Его перенесли в раздел дополнительной литературы. Также из перечня обязательных убрали произведения писателя Владимира Набокова.
- В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются протесты против переизбрания президентом Александра Лукашенко. Правоохранители убили нескольких протестующих, избили сотни и задержали тысячи людей. Беларусы требуют перевыборов, освобождения всех политических заключенных, наказания для силовиков и, самое главное, отставки Лукашенко.
- 18 августа в штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской сформировали состав Координационного совета, который должен был заниматься процессом передачи власти. В него вошла и Алексиевич.
- Осенью 2020 года Алексиевич покинула Беларусь. Она заявила, что не вернется туда до отставки Александра Лукашенко.