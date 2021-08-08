Премьер Шмыгаль: Украина перейдет на режим «без бумаг» через три месяца
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- Алексей Ярмоленко
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Free-Photos / Pixabay
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина перейдет на режим «без бумаг» через три месяца.
Об этом он написал в своем Facebook.
«Украина перейдет в режим «без бумаг» через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажную справку, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах», — отметил Шмыгаль.
По его словам, благодаря этому режиму существенно увеличится количество электронных услуг, а коррупционная составляющая будет уничтожена.
- В октябре прошлого года президент Зеленский анонсировал в Украине с 2021 года режим paperless — государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде. Он пообещал, что у граждан не будут просить никаких бумажных справок и выписок.
- Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 15 июля. За — 238 депутатов.