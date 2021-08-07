Мэр Минска потребовал убрать из «лучших полок» товары из Украины, Польши и Литвы

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БелТА

Мэр Минска Владимир Кухарев потребовал от торговых сетей убрать из «лучших полок» товары из стран, которые ввели санкции против Беларуси: Украины, Литвы и Польши.

Об этом он заявил во время заседания президиума, цитирует «Беларусь сегодня».

«Ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша, — а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать», — заявил Кухарев.

В связи с этим власти «жестко поставили перед торговыми сетями вопрос», и если ситуация не изменится, «будут приняты меры». При этом, по мнению мэра, «такое решение следует принимать на уровне всей страны».