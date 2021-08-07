В Венгрии запретили продавать книги о ЛГБТ на расстоянии 200 метров от школ и церквей
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
CJF20 / Flickr
Правительство Венгрии ограничило продажу детских книг, в которых рассказывается о ЛГБТК. Об этом сообщает Deutsche Welle и Reuters.
Закон приняли 6 августа, он вступает в силу через 30 дней.
Согласно документу, такие книги не могут выставлять на витринах магазинов, их вообще не должно быть видно. Такие книги нужно продавать в упаковках, благодаря которым их невозможно будет идентифицировать. Кроме того, продажа этих книг разрешена на расстоянии 200 метров от школ и церквей.
Deutsche Welle указывает, что правило о 200 метров напоминает венгерский закон о проституции, ведь секс-работникам и работницам также запрещено предлагать свои услуги на расстоянии 200 метров от школ и церквей.
Кроме этого, лицам до 18 лет будет нельзя показывать материалы, «поощряющие изменение пола или гомосексуальность». Также представители ЛГБТ-сообщества не смогут участвовать в съемках телешоу для несовершеннолетних или съемках школьных учебных материалов.
- 15 июня парламент Венгрии принял закон, ограничивающий право молодежи на получение информации о гомосексуальности и транссексуальности. Закон запрещает для детей и молодежи книги, фильмы и другие носители информации, которые показывают любые виды сексуальности, кроме как гетеросексуальность. Также запрещены все виды рекламы, в которых присутствуют гомосексуальные или трансгендерные люди. 7 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупредила Венгрию, что она должна отменить этот закон.
- ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду.