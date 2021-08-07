С Олимпиады дисквалифицировали немецкого тренера, которая кулаком ударила коня

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С Олимпийских игр в Токио выгнали немецкого тренера по современному пятиборью Ким Райзнер за то, что она ударила лошадь во время соревнований.

Об этом говорится в заявлении Международного союза современного пятиборья от 7 августа, а уже детали инцидента сообщает The Guardian.

В пятницу, 6 августа, на соревновании женщин-пятиборцев Райзнер во время конкурса несколько раз ударила кулаком лошади Saint Boy, на котором выступала немецкая пятиборка Анника Шлоймо. В итоге исполком Союза выдал Райзнер черную карту — это значит дисквалификацию на остальные соревнования.

«Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья дал черную карточку тренеру сборной Германии Ким Райзнер, дисквалифицировав ее на остальные соревнований в Токио-2020. [...] Ее действия были признаны нарушением правил соревнований», — говорится в заявлении организации.

Спортсменам дается всего 20 минут, чтобы познакомиться с незнакомым конем перед их раундом. Saint Boy уже отказывался прыгать для другой всадницы, российской участницы Гульназ Губайдуллиной. В итоге Анника Шлоймо лидировала с большим отрывом после плавания и фехтования, но она не справилась с верховой ездой и осталась без медали.

Немецкая группа спортсменов Athleten Deutschland заявила, что современному пятиборью следует подумать об изменении своих правил, «чтобы обеспечить защиту животных и соответствующие условия соревнований для спортсменов в будущем».