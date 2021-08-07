CNN: Байден введет новые санкции против Беларуси в годовщину сфальсифицированных выборов
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Saeima / Flickr
Администрация президента США Джо Байдена введет против Беларуси новые санкции. О них объявят в годовщину сфальсифицированных выборов 9 августа.
Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники в Конгрессе США.
Пока неизвестно, кого именно коснутся санкции. Но во время встречи Байдена с оппозиционеркой Светланой Тихановской, последняя передала ему список лиц и компаний, которые непосредственно контролируются Лукашенко или его окружением. В этом списке важные для экономики Беларуси нефтяные и металлургические предприятия.
Дата объявления новых санкций была выбрана на 9 августа в знак годовщины сфальсифицированных Лукашенко президентских выборов, которые не признали в ЕС и США.
- С начала августа 2020 граждане Беларуси протестовали против переизбрания президентом Лукашенко. Активные протесты продолжались с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.
- Оппозиционные активисты в Беларуси обеспокоены возможной новой волной репрессий и арестов в ответ на демонстрации, посвященные годовщине президентских выборов 9 августа, которые в прошлом году вызвали протестное движение по всей стране. Дальнейшие беспорядки могут произойти из-за конституционного референдума, запланированного на конец этого года или на начало 2022-го.