В Украине упростили процедуру экзамена на знание государственного языка для госслужащих. Что изменилось
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В Украине упростили процедуру экзамена на определение уровня владения украинским языком для госслужащих.
Об этом сообщили в Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Как отмечается, этапы сдачи экзамена остаются неизменными: претенденты должны зарегистрироваться в системе и физически присутствовать в месте проведения экзамена.
«В ближайшее время будет скорректирована стратегия открытия дополнительных мест для регистрации на экзамен. Регистрация на экзамены будут возобновлена 10 августа после 18:00», — заверили в комиссии.
Важнейшим нововведением стало сокращение времени, отведенное для сдачи экзамена госслужащими, — он будет длиться 30 минут.
В связи с этим комиссия изменила письменный блок экзамена. Он будет состоять из тестов: их станет меньше, но они будут сложнее. Устная часть будет содержать одно задание — монолог.
Отметим, ранее экзамен для госслужащих охватывал два блока, в каждый из них входили по две части: «Культура речи» и «Чтение», «Письмо» и «Речь». Первый блок содержал 44 задания, которые нужно было выполнить максимум за 1 час. В «Письме» было только одно задание, время на его выполнение — 40 минут. «Речь» содержала два задания (монолог и диалог), с которыми нужно было справиться за 20 минут.
В то же время экзамен для лиц, желающих получить гражданство Украины, остается неизменным — его продолжительность ориентировочно 2 часа (120 минут). Иностранцы должны выполнить задание из четырех частей, объединенных в два блока: «Слушание» и «Чтение» (43 задания, время — 1 час), «Письмо» (два задания, время — 40 минут) и «Речь» (три задания, время — 20 минут).
Комиссия должна установить результаты экзаменов в течение 15 календарных дней и внести данные в Реестр государственных сертификатов.
- 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон о государственном языке, который гарантирует использование украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. В то же время закон не ограничивает личное общение на всех языках и свободное использование языков национальных меньшинств.
- С 16 января 2021 года языком обслуживания потребителей в сфере услуг стал украинский, а за нарушение норм языкового закона будут штрафовать с 2022 года — от 5 100 до 6 800 гривен. Только по просьбе клиента его можно обслуживать на другом языке.
- 16 июля вступили в силу новые нормы закона. Они касаются госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства, которые должны сдать экзамен на уровень владения государственным украинским языком.
- По результатам успешного прохождения экзаменов будут выдавать государственный сертификат об уровне владения языком.