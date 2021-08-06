Суд отправил под арест мужчину, угрожавшего взорвать в Кабмине гранату

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Национальная полиция

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который захватил помещение Кабинета министров, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой, — содержание под стражей.

Соответствующее решение судья Роман Новак принял 6 августа.

Согласно постановлению, ветеран АТО будет находиться под арестом в течение 60 суток — до 27 сентября.

Действия подозреваемого квалифицировали по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).