Суд отправил под арест мужчину, угрожавшего взорвать в Кабмине гранату
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Национальная полиция
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который захватил помещение Кабинета министров, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой, — содержание под стражей.
Соответствующее решение судья Роман Новак принял 6 августа.
Согласно постановлению, ветеран АТО будет находиться под арестом в течение 60 суток — до 27 сентября.
Действия подозреваемого квалифицировали по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
- 4 августа около 10 часов утра в здание правительства зашел неизвестный мужчина. Он вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, и угрожал его взорвать. Мужчину задержали через полтора часа — он извинился за свои действия.
- Подозреваемым оказался бывший военнослужащий, ветеран АТО. Он служил сапером в батальоне «Айдар» и получил контузию.