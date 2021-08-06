Минкульт внес «Квіти України» в реестр памяток — это запрещает сносить здание
- Автор:
- Олег Панфилович
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Министерство культуры и информационной политики внесло здание «Квіти України» в Киеве в реестр государственных памятников.
Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
«Есть замечательная новость для киевлян. Только что подписал приказ о внесении дома «Квіти України» в реестр государственных памятников. Теперь «Квіти» — официально является памятником архитектуры, монументального искусства местного значения», — написал министр.
Он пояснил, что зданию предоставлен охранный статус. Это значит, что его нельзя разрушить или перестроить. «Спасибо киевлянам за неравнодушие и готовность отстаивать исторический облик города», — добавил министр.
- В Киеве 12 июля начали демонтаж здания «Квіти України». В планах застройщика — превратить здание в офисный центр с подземным паркингом. Однако активисты снесли забор и остановили строительство.
- В Министерстве культуры потребовали остановить демонтаж, а у мэра Виталия Кличко пожаловались на отсутствие полномочий отменить разрешение на строительные работы.
- Здание «Квіти України» выкупила международная компания Rockwill Group. Большую часть здания займут популярные коворкинги. Проект обойдется в 600 миллионов гривен. Компания намерена осенью приступить к реконструкции объекта. Работы продлятся 18—24 месяца.
- 3 августа Департамент охраны культурного наследия КГГА внес объект «Квіти України» в перечень объектов культурного наследия Киева.