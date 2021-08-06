В Молдове утвердили новое правительство

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Natalia Gavrilita / Facebook

В Молдове 6 августа утвердили новое правительство во главе с бывшим министром финансов Натальей Гаврилицей и программу деятельности «Молдова хороший времен».

Об этом сообщает телеканал Moldova.

За вотум доверия проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» из присутствующих в зале 94 депутатов. Фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция партии «Шор» не голосовали за утверждение правительства.

Наталья Гаврилица. Natalia Gavrilita / Facebook

Гаврилица во время выступления объявила четыре приоритетные задачи правительства:

регулирование распространения COVID-19;

начало реформы юстиции;

рост доходов уязвимых групп населения;

корректировка государственного бюджета на 2021 год.

Новая глава правительства добавила, что ее команда должна будет реализовать на практике предвыборные обещания президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность».

Напомним, что 11 июля в Молдове прошли парламентские выборы, по итогам которых победу одержала партия Санду. Политсила набрала 52,8% голосов избирателей, получив таким образом парламентское большинство, что позволило ей формировать правительство.