В Молдове утвердили новое правительство
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Natalia Gavrilita / Facebook
В Молдове 6 августа утвердили новое правительство во главе с бывшим министром финансов Натальей Гаврилицей и программу деятельности «Молдова хороший времен».
Об этом сообщает телеканал Moldova.
За вотум доверия проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» из присутствующих в зале 94 депутатов. Фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция партии «Шор» не голосовали за утверждение правительства.
Гаврилица во время выступления объявила четыре приоритетные задачи правительства:
- регулирование распространения COVID-19;
- начало реформы юстиции;
- рост доходов уязвимых групп населения;
- корректировка государственного бюджета на 2021 год.
Новая глава правительства добавила, что ее команда должна будет реализовать на практике предвыборные обещания президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность».
Напомним, что 11 июля в Молдове прошли парламентские выборы, по итогам которых победу одержала партия Санду. Политсила набрала 52,8% голосов избирателей, получив таким образом парламентское большинство, что позволило ей формировать правительство.
- 15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент, поскольку коммунисты, которые имели большинство, несколько месяцев блокировали назначение правительства.