Погода в выходные: синоптики прогнозируют дожди на Левобережье и возвращение жары

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Ingo Jakubke / Pixabay

В выходные в Украине прогнозируют комфортную погоду, дожди будут на Левобережье, смещаясь на восток. Со следующей недели ожидается повышение температуры воздуха.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В ночь на 7 августа в Украине, кроме запада и юго-востока, а в субботу днем на Левобережье пройдут дожди, возможны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15—20 м/с.

В воскресенье, 8 августа, осадки и грозы прогнозируют в восточной части страны, Приазовье и Крыму. В понедельник, 9 августа, местами в западных областях будут кратковременные дожди, грозы, возможны град и шквалы.

Температура ночью +11...+18 °С, на юге и востоке страны — до +22 °С; днем +23...+29 °С, в южных, восточных и Днепропетровской областях +27...+34 °С.

В понедельник, 9 августа, синоптики прогнозируют на западе +23...+29 °С, на остальной территории от +30 до +34 °С.