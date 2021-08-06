В Киеве пройдут сборы теробороны. Горожан просят не волноваться из-за учебных выстрелов и взрывов

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

В Киеве с 7 по 13 августа пройдут учебные сборы с призывом военнообязанных и резервистов. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.

Об этом 6 августа сообщила Шевченковская районная администрация.

Во время учений с 10 по 12 августа будут использовать холостые патроны и учебные взрывные устройства — поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителей.

Учения пройдут в следующих местах:

улица Большая окружная напротив ЖК «Министерский» — выполнение боевых задач по обороне города Киева;

проспект Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской районной администрации — поддержание правопорядка и безопасности в городе Киеве в местах скопления населения;

улица Промышленная, 4, ТЭЦ-5 — охрана критически важных объектов и коммуникаций города;

проспект Воздухофлотский, 41, здание Соломенской РГА — охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти;

малый зал Голосеевской районной администрации — развертывание штаба района территориальной обороны;

спортивный зал Соломенской РГА — развертывание штаба района территориальной обороны.

Напомним, что 30 июля в Украине завершились международные военные учения «Три меча». На них отрабатывали стрельбы из стрелкового оружия и полеты на вертолетах. Также применяли и бронетехнику.