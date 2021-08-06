Непогода оставила без света 440 населенных пунктов. Ветер повалил 155 деревьев

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Brin Weins / Pixabay

В Украине вследствие непогоды без электроэнергии остались 440 населенных пунктов в восьми областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Хмельницкой области света нет в 205 городах и селах, в Киевской — в 63, в Тернопольской — в 42, а в Черновицкой — в 39.

Несколько меньше проблем с электричеством возникло во Львовской области — без света пока остаются 36 городов и сел, подобная ситуация и в Винницкой области — там обесточены 29 населенных пунктов, а в Житомирской области — 23.

Меньше беды непогода принесла в Кировоградскую область — без света там сейчас находятся только два населенных пункта.

Бригады облэнерго работают над устранением неполадок. Также непогода подтопила несколько домов и подвалов и повредила четыре кровли.

Ветер повалил 155 деревьев, впрочем жертв и пострадавших в результате непогоды нет.