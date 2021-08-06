Непогода оставила без света 440 населенных пунктов. Ветер повалил 155 деревьев
- Автор:
- София Телишевская
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Brin Weins / Pixabay
В Украине вследствие непогоды без электроэнергии остались 440 населенных пунктов в восьми областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В Хмельницкой области света нет в 205 городах и селах, в Киевской — в 63, в Тернопольской — в 42, а в Черновицкой — в 39.
Несколько меньше проблем с электричеством возникло во Львовской области — без света пока остаются 36 городов и сел, подобная ситуация и в Винницкой области — там обесточены 29 населенных пунктов, а в Житомирской области — 23.
Меньше беды непогода принесла в Кировоградскую область — без света там сейчас находятся только два населенных пункта.
Бригады облэнерго работают над устранением неполадок. Также непогода подтопила несколько домов и подвалов и повредила четыре кровли.
Ветер повалил 155 деревьев, впрочем жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
- В ночь на 2 августа во Львове начался сильный ураган, который сломал дерево в Стрыйском парке. Крупные обломки веток упали на девушку и парня, которые гуляли там — пара не выжила.
- Это уже не первый случай падения деревьев. 17 июля в Киеве и области прошел сильный ураган, в результате которого в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека. На них во время грозы упали деревья.
- 23 июля гроза обесточила 13 населенных пунктов в трех областях и повалила 90 деревьев. Вследствие непогоды два человека погибли.