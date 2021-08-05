Министр Кулеба встретился с государственным секретарем США

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УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Штатах встретился с государственным секретарем США Тони Блинкеном.

Соответствующее трансляцию вел Госдеп США.

Кулеба и Блинкен вышли на короткий брифинг перед встречей. Глава Госдепа США заверил в дальнейшей поддержке Украины.

«Дмитрий и я тесно работали вместе последние шесть месяцев после моего вступления в должность. Президент Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Зеленским в конце месяца», — сказал госсекретарь.

Кулеба же отметил, что после встречи Зеленского и Байдена отношения между Украиной и США перейдут на новый уровень.