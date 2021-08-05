Министр Кулеба встретился с государственным секретарем США
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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УНИАН
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Штатах встретился с государственным секретарем США Тони Блинкеном.
Соответствующее трансляцию вел Госдеп США.
Кулеба и Блинкен вышли на короткий брифинг перед встречей. Глава Госдепа США заверил в дальнейшей поддержке Украины.
«Дмитрий и я тесно работали вместе последние шесть месяцев после моего вступления в должность. Президент Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Зеленским в конце месяца», — сказал госсекретарь.
Кулеба же отметил, что после встречи Зеленского и Байдена отношения между Украиной и США перейдут на новый уровень.
- Белый дом назначил встречу Зеленского с Байденом на 30 августа, но в это время Конгресс США будет на каникулах (с 7 августа по 20 сентября), что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
- После объявления даты визита, в Офисе президента назвали темы обсуждения с Байденом. Среди них — вопрос «Северного потока — 2».