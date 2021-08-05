Атлетка Тимановская дала в Варшаве первую пресс-конференцию. Рассказала подробности побега и о готовности вернуться в Беларусь

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Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую силой хотели отправить с Олимпиады в Токио в Минск, провела 5 августа первую пресс-конференцию в Варшаве. Она рассказала, как и почему приняла решение не возвращаться в Беларусь, а также о своих дальнейших планах.

Спортсменка рассказала, как она приняла решение не возвращаться в страну: «Когда мне дали время, чтобы собрать чемодан, я старалась максимально тянуть время, звонила родителям, мужу. [...] Уже когда я шла в машину, мне позвонила бабушка, было буквально пять секунд, она мне успела сказать, что нельзя возвращаться в Беларусь. Я поняла, что она не просто так это сказала. Возможно, кто-то смог ей передать, что меня будет ждать, если я туда вернусь. Здесь [в Польше] я чувствую себя в безопасности».

Тимановская отметила, что готова вернуться в Беларусь, когда для нее там будет безопасно. Она пока не думает просить о политическом убежище в Польше и хочет продолжить заниматься спортом. Она ждет, когда к ней приедет муж (он сразу после инцидента уехал из Беларуси в Киев, а Польша ему выдала гуманитарную визу), тогда они вместе будут принимать какие-то решения.

«Я удивлена, что вся эта ситуация стала таким политическим скандалом. Это ситуация, которая касалась только спорта. Была сделана ошибка», — сказала она, отметив, что для нее эта история стала большим удивлением.

Кроме этого, в интервью агентству Reuters Тимановская рассказала, что семья опасается, что ее отправят в психиатрическую больницу, если она вернется в Беларусь.

«Я всегда была далека от политики, я не подписывала никаких писем и не ходила на любые акции протеста, я ничего не говорила против беларусского правительства. Я спортсмен и ничего не понимаю в политической жизни. Я стараюсь в жизни не заниматься ничем, кроме спорта, и изо всех сил стараюсь не отвлекаться на политику», — добавила атлетка.