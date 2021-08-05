«Суд» в Крыму осудил крымского татарина Аметова за хранение оружия — его собственной коллекции антиквариата

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Facebook / Людмила Денісова

Оккупационный суд Крыма приговорил крымского татарина Ильвера Аметова к 8 месяцам ограничения свободы за якобы «незаконное приобретение и хранение оружия».

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Теперь он должен ежемесячно являться в «местный отдел полиции», не выезжать за пределы Судака, также ему запрещено покидать жилище ночью.

«Решение «суда» является еще одним примером преследования за участие в Меджлисе, поскольку до оккупации Ильвер Аметов был членом представительного органа крымскотатарского народа. Во время обыска в сентябре 2019 года из его домашнего музея изъяли старинные экспонаты оружия, которые он коллекционировал более 20 лет. Антикварные предметы являются частью культурного наследия крымскотатарского народа», — написала Денисова.

Она призвала международное сообщество применить все имеющиеся рычаги воздействия на государство-агрессора, чтобы заставить Россию прекратить нарушать права человека и основные свободы.