Российские оппозиционные сайты «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки» прекратили работу

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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»

Вечером 4 августа Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа», связанных с Михаилом Ходорковским. Утром 5 августа они объявили о прекращении работы.

Об этом говорится на сайте Роскомнадзора и в заявлении медиа.

Оба издания внесли в реестр запрещенной информации по решению Генпрокуратуры РФ.

Также в России заблокировали сайт «Правозащита Открытки» — правозащитного проекта Михаила Ходорковского, и сайт премии «Профессия — журналист», учрежденной Ходорковским в 2016 году.

«Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки» не знают, почему их заблокировали.

«Вчера РИА Новости опубликовали информацию о том, что Роскомнадзор заблокировал наш сайт по требованию Генпрокуратуры РФ, которая считает «Открытые медиа» связанными с организациями, признанными нежелательными на территории России. Ми приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики», — говорится в заявлении.

Издание подчеркнуло, что никогда не сотрудничало со структурами, объявленными «нежелательными», и работало на средства пятилетнего гранта, выданного Ходорковским.

«К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались», — объясняет медиа.