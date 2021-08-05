Скейтер из Австралии сбил оператора во время заезда на Олимпиаде в Токио
- Автор:
- София Телишевская
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На Летних Олимпийских играх австралийский скейтер Киран Вулли врезался в оператора во время исполнения одного из трюков.
Об этом сообщает The Guardian.
Парень сначала уверенно приступил к выполнению трюка, но потом что-то пошло не так и он упал. Впрочем, оператор не растерялся и быстро поднялся и даже успел заснять парня на свою камеру.
Киран Вулли извинился перед оператором и вернулся на старт.
Золотую медаль в этом виде программы завоевал 18-летний австралиец Киган Палмер, получивший за свою лучшую попытку 95,83 балла. Серебро досталось бразильцу Педро Барросу (86,14 балла), обладателем бронзовой медали стал американец Кори Жуно (84,13 балла).
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- Днем ранее японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу.
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- Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.