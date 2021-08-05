Скейтер из Австралии сбил оператора во время заезда на Олимпиаде в Токио

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На Летних Олимпийских играх австралийский скейтер Киран Вулли врезался в оператора во время исполнения одного из трюков.

Об этом сообщает The Guardian.

Парень сначала уверенно приступил к выполнению трюка, но потом что-то пошло не так и он упал. Впрочем, оператор не растерялся и быстро поднялся и даже успел заснять парня на свою камеру.

Киран Вулли извинился перед оператором и вернулся на старт.

Золотую медаль в этом виде программы завоевал 18-летний австралиец Киган Палмер, получивший за свою лучшую попытку 95,83 балла. Серебро досталось бразильцу Педро Барросу (86,14 балла), обладателем бронзовой медали стал американец Кори Жуно (84,13 балла).