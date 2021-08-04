ВАКС избрал меру пресечения Чаусу — круглосуточный домашний арест
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- Алексей Ярмоленко
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения подозреваемому в коррупции бывшему судье Николаю Чаусу.
Об этом пишет ВАКС в своем Facebook.
«Следственный судья ВАКC отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о содержании под стражей и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-судьи Днепровского райсуда Киева», — пояснили там.
Чаус будет находиться под арестом 60 дней, если суд не продлит ему эту меру или не изменит ее.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуривка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, прибывшие на место происшествия и подтвердившие его личность. А после этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и вывезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса привезли в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ к зданию спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, однако силовики проигнорировали детективов. Но 3 августа НАБУ нашло Чауса в больнице «Феофания», где вручило подозрение и задержало его.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу.