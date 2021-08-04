ВАКС избрал меру пресечения Чаусу — круглосуточный домашний арест

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения подозреваемому в коррупции бывшему судье Николаю Чаусу.

Об этом пишет ВАКС в своем Facebook.

«Следственный судья ВАКC отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о содержании под стражей и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-судьи Днепровского райсуда Киева», — пояснили там.

Чаус будет находиться под арестом 60 дней, если суд не продлит ему эту меру или не изменит ее.