Украина подала запрос на присоединение к Объединенному центру по киберобороне НАТО
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Украина подала официальный запрос с просьбой о присоединении к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО.
Об этом пишет пресс-служба СНБО.
Соответствующий запрос передали во время визита делегации Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО в Эстонию. Именно в столице этой страны Таллинне расположен центр НАТО.
«Стороны обменялись мнениями о перспективах привлечения Украины к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), базирующийся в г. Таллинн. От имени секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE», — говорится в сообщении.
В СНБО считают, что такой шаг актуален в контексте интеграции Украины в НАТО.
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