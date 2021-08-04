Суд забрал у Фирташа комбинат в Запорожье и вернул его в собственность государства

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Скакодуб Андрей / УНИАН

Хозяйственный суд Запорожской области вернул в собственность государства Запорожский титано-магниевый комбинат, принадлежащий компаниям из орбиты олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом пишет Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Facebook.

«4 августа 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства к компании «Толексис Трейдинг Лимитед» (Кипр) и ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что соответствующее решение суд уже выносил в июле 2018 года. Но тогда Верховный суд постановил вернуть дело на повторное рассмотрение.

В САП заявили, что вместо модернизации средства инвестора в размере $110 миллионов потратили на погашение долгов комбината перед кредиторами, связанными с DF Group.

«В дальнейшем эти средства вывели из Украины, перечислив их на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 миллионов гривен», — подчеркнули в ведомстве.