Литва передала Украине более 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca
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- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
Правительство Литвы передало Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Это будет только первая партия.
Об этом сообщает LRT.
Вторая партия — 77 тысяч доз — поступит в течение ближайших недель. В целом Украина получит от Литвы 131 тысячу доз вакцины.
«Так Литва помогает стране, переживающей геополитические и другие потрясения, бороться с коронавирусом», — заявили в Минздраве Литвы.
- К концу лета Украина должна получить 13 миллионов доз вакцин от коронавируса. Это необходимое количество вакцин для всех желающих сделать прививку.
- В Украину утром 4 августа прибыли 509,4 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которые предоставила Дания.