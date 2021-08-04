Литва передала Украине более 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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Sean Gallup / Staff

Правительство Литвы передало Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Это будет только первая партия.

Об этом сообщает LRT.

Вторая партия — 77 тысяч доз — поступит в течение ближайших недель. В целом Украина получит от Литвы 131 тысячу доз вакцины.

«Так Литва помогает стране, переживающей геополитические и другие потрясения, бороться с коронавирусом», — заявили в Минздраве Литвы.