НАБУ объявило подозрение во взяточничестве главе Харьковского облсовета

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пресс-служба Харьковского областного совета

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну подозрение во взяточничестве.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«4 августа 2021 года прокурор САП по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили главе Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн», — говорится в сообщении.

Там отметили, что подозрение ему объявили по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо по предварительному сговору группой лиц, либо сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Сейчас судом решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие считает, что Товмасян вместе со своим заместителем получил взятку за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия.