Зеленский назначил Вячеслава Чауса главой Черниговской ОГА
- Автор:
- София Телишевская
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.
Глава государства подписал соответствующий указ № 343/2021.
Во время встречи в ОП президент вручил Вячеславу Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.
Напомним, 28 июля Кабинет министров согласовал проект президентского указа об увольнении Анны Коваленко с должности главы Черниговской ОГА. За день до этого ее мужа Руслана Хомчака уволили с должности главнокомандующего ВСУ.
- Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО «Укргаздобыча».