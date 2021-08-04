Прокуратура штата обвинила губернатора Нью-Йорка в сексуальных домогательствах. Байден требует его отставки

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Shinya Suzuki / Flickr

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо позволял себе сексуальные домогательства в отношении нескольких женщин.

Об этом говорится в отчете генерального прокурора штата по итогам пяти месяцев расследования, передает CNN.

«Куомо преследовал нынешних и бывших государственных служащих, а также ряд женщин вне правительства штата», — заявила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

По данным следствия, Куомо касался женщин и делал комментарии «внушающего» сексуального характера. Такое поведение создало неблагоприятную среду для работы женщин.

Генпрокурор уверен, что поведение Куомо содержит признаки нарушений многих федеральных законов.

«Действия Куомо не ограничивались только представителями его персонала, а распространялись и на других государственных служащих, а также на общественность», — говорится в отчете.

Впрочем Эндрю Куомо отверг эти обвинения.

«Я хочу, чтобы вы знали непосредственно от меня, что я никогда никого не касался ненадлежащим образом и не делал неуместных сексуальных домогательств», — сказал Куомо в своем выступлении.

Двое сенаторов Конгресса США от Нью-Йорка уже призвали Куомо подать в отставку, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала эту ситуацию «отвратительной».

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо должен подать в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.

«Я думаю, что он должен уйти в отставку», — заявил глава Белого дома.