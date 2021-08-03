«Нужно осуществить правосудие»: в ЕС отреагировали на гибель беларуса Шишова
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- Алексей Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель призвал осуществить правосудие в деле о гибели главы «Беларусского дома в Киеве» Виталия Шишова.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Шокирован сообщениями о том, что беларусского активиста Виталия Шишова нашли повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко», — отметил Боррель.
Он также поблагодарил украинскую власть за быстрое открытие расследование его гибели, в том числе и возможного убийства.
- Во вторник, 3 августа, около 8 утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси Виталия Шишова. Он не вернулся с пробежки, на которую вышел 2 августа. Киевская прокуратура квалифицировала дело как умышленное убийство.
- Национальная полиция 3 августа провела брифинг в связи с убийством Виталия Шишова. На нем силовики опровергли заявление «Беларусского дома» о том, что за погибшим следили и об этом сообщали в полицию. Правоохранители рассматривают умышленное убийство с имитацией самоубийства или самоубийство.
- «Беларусский дом в Украине» — сообщество, созданное для взаимопомощи беларусам, которые вынуждены были покинуть страну из-за режима Александра Лукашенко. Шишов занимался тем, что верифицировал перебежчиков из Беларуси: кто действительно убегает от режима Александра Лукашенко, а кто — агент беларусского КГБ.