«Нет смысла»: в Минздраве призывают украинцев не делать тесты на антитела к коронавирусу

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Plastifikator x «Бабель»

В Министерстве здравоохранения призывают украинцев не делать тесты на антитела к коронавирусу, так как в этом нет смысла.

Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

«Тесты, которыми измеряют уровень антител, не стандартизированы. Различные лаборатории применяют разные методы исследования, разные единицы измерения, тест-системы разной точности и чувствительности, разное оборудование. Поэтому такие тесты часто дают разные и крайне неточные результаты», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве объясняют, что антитела не являются единственным звеном защиты от коронавируса — существует еще клеточный иммунитет. Он сохраняется значительное дольше, а тест-системы его не определяют.

«Это означает, что у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету. Или наоборот, первая доза вакцины может дать высокий уровень антител, но хорошая защита появится только тогда, когда заработают другие звенья иммунитета», — подчеркнули в Минздраве.