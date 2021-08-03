Археологи выяснили, что линии в пещере в Испании оставили неандертальцы более 60 тысячи лет назад

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PNAS

Международная команда палеоархеологов провела детальный анализ древней наскальной живописи в пещере Куэва-де-Ардалес на юге Испании, и пришла к выводу, что создателями этих рисунков были неандертальцы более 60 тысяч лет назад.

Об этом говорится в исследовании в американском научном журнале PNAS, которое цитирует BBC.

Ученые анализировали частично разрисованную сталагмитововую башню в пещере. Примитивные линии на ней сначала восприняли как природный феномен: они появляются, например, когда насыщенная железом вода стекает по поверхности и высыхает. Однако оказалось, что обнаруженные пигменты красной охры является формой наскального искусства. Рисунки оставили около 65 тысяч лет назад, вероятно, неандертальцы, поскольку тогда они были единственными человеческими жителями Европы (человек разумный тогда еще не заселял регион).

PNAS

Исследование также показало, что пигмент применялся в разное время, иногда с интервалом в более 10 тысяч лет. То есть поколение неандертальцев со временем вернулись на это место, чтобы сделать символические надписи. Также ученые выяснили, что текстура не соответствует естественным образцам, которые отобрали в этой же пещере. Это означает, что охру сюда принесли с какого-то внешнего источника.

Авторы исследования заявили, что маркировка не было «искусством» в узком смысле слова, а скорее результатом «графического поведения» — так они создавали визуальные символы. Исследователи говорят, что это исследование даст доказательств того, что интеллектуальные способности наших эволюционных родственников могли быть недооценены.

Пещеру Куэва-де-Ардалес обнаружили в 1821 году после землетрясения, тогда нашли скрытый вход в нее.