«Все вернутся к себе домой, вопрос времени». Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Крым, который Россия оккупировала в 2014 году, никогда не станет российской территорией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом».

«Ты любишь эту страну или не любишь. Вот любишь — ты украинец. Не любишь — ты гость, путешественник. Эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Для тебя эта природа — уникальная, для тебя это море — это детство. Для тебя эти рапаны — они вкусные. И я, когда ем этих рапанов, ищу, а где там песочек», — признался он.

Также президент поделился другими воспоминаниями о юности в Крыму.

«Прыгал с 14 метров со скалы, удивлял свою жену будущую тогда еще. Тряслись колени, а я прыгал. Это я, я там жил, это моя земля. Это не их земля, их поколение здесь расти не будет, и дети их здесь не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет российской территорией, просто никогда», — добавил Зеленский.

Отдельно глава государства упомянул о депортации крымских татар с полуострова в 1944 году.

«Нельзя в голову прошить татарам и сказать: «Вас здесь не было, там была депортация — это все придумали». Невозможно это, и хоть перепишите историю, хоть все города переименуйте. Сотрите эту историю. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени», — подчеркнул президент.