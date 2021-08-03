США начинают «крупнейшие со времен холодной войны» военно-морские учения
- Автор:
- Олег Панфилович
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Фото зс сайта U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet
С 3 по 16 августа Военно-морские силы США проведут крупнейшие с 1981 года военные учения.
Об этом сообщает «Голос Америки».
В «Масштабных учениях 2021» (LSE 2021) будут участвовать более 36 кораблей, включая авианосцы и подводные лодки.
«Морское командование создает основу для нашей службы ВМС. LSE станут тестом для наших командований во всем спектре военных действий ВМС — от тактических до стратегических, интегрирующие Корпус морской пехоты, чтобы продемонстрировать возможность флота проводить глобальные скоординированные операции от открытого океана до прибрежных зон», — заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий Шестым флотом.
В ведомстве заявили, что в этих учениях примут участие только силы США, а в следующих смогут принять участие союзники и партнеры.
Аналитики отмечают, что учения должны предупредить противников США и положить конец рассуждениям о том, что американских сил недостаточно для одновременного ответа на вызовы.
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