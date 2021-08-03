Зеленский возобновил работу Высшей квалификационной комиссии судей

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Президент Владимир Зеленский 3 августа подписал закон, восстанавливающий работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроекты приняли с учетом предложений Владимира Зеленского, главное из которых касалось уточнений о принятии решения конкурсной комиссией по отбору ее членов при участии международных экспертов.

Согласно закону, решение будет приниматься четырьмя голосами из шести в случае, если за это решение проголосовали как минимум два представителя от международных организаций.

А другой законопроект предусматривает, что в составе ВРП будет создан новый институт — автономное подразделение дисциплинарных инспекторов, которые будут предварительно проверять все жалобы на судей.

Высший совет правосудия — коллегиальный, независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления. Только ВСП имеет право на назначение или увольнение судей, на вынесение судьям различных наказаний, на дачу согласия на задержание судьи и т. д. В состав ВСП входит 21 член, которых избирают съезд судей (10 членов), президент (2), Верховная Рада (2), съезд адвокатов (2), конференция прокуроров (2), съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений (2). Также членом ВСП по должности является глава Верховного суда.

Теперь закон должен быть опубликован в официальных изданиях, через 24 часа после чего он вступит в силу.