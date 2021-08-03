В Ухане впервые с июня выявили семь случаев COVID-19. Теперь власти протестируют все население города

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Власти Китая протестируют все население китайского Уханя на возможное наличие COVID-19 после того, как в городе накануне выявили семь случаев коронавируса.

Об этом сообщает издание Global Times.

Именно Ухань стал первым известным центром распространения коронавируса COVID-19, однако в городе с населением более 11 миллионов человек новых случаев болезни не фиксировали с июня 2020 года.

Сейчас власти ввели локдаун в районе города, где выявили инфицированных. Там приостановили занятия в школах и учебных заведениях, в метро повысили меры безопасности, а некоторые станции закрыли и вовсе.

Городские супермаркеты запасаются продовольственными товарами, чтобы избежать дефицита и поддержать стабильные цены.

Власти также способствуют ускорению вакцинации учителей и учеников. Распространение вируса связывают с циркуляцией штамма «Дельта».