В Ухане впервые с июня выявили семь случаев COVID-19. Теперь власти протестируют все население города
- Автор:
- София Телишевская
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Власти Китая протестируют все население китайского Уханя на возможное наличие COVID-19 после того, как в городе накануне выявили семь случаев коронавируса.
Об этом сообщает издание Global Times.
Именно Ухань стал первым известным центром распространения коронавируса COVID-19, однако в городе с населением более 11 миллионов человек новых случаев болезни не фиксировали с июня 2020 года.
Сейчас власти ввели локдаун в районе города, где выявили инфицированных. Там приостановили занятия в школах и учебных заведениях, в метро повысили меры безопасности, а некоторые станции закрыли и вовсе.
Городские супермаркеты запасаются продовольственными товарами, чтобы избежать дефицита и поддержать стабильные цены.
Власти также способствуют ускорению вакцинации учителей и учеников. Распространение вируса связывают с циркуляцией штамма «Дельта».
- Китай отказался участвовать в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) втором этапе расследования о происхождении COVID-19. Пекин считает, что формулировки плана расследования ВОЗ «игнорируют здравый смысл и бросают вызов науке».
- Происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается спорным. ВОЗ планировала проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми, предположительно, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Китай отрицает разработку COVID-19, а в Уханьском институте вирусологии утверждают, что вирус возник естественным путем.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.