Прокуратура расследует смерть беларуса Шишова как умышленное убийство

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Правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти главы «Беларусского Дома в Украине» Виталия Шишова по статье «умышленное убийство» с пометкой — «самоубийство». Через несколько часов в сообщении прокуратуры исчезло упоминание о «самоубийстве».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Во вторник, 3 августа, около 8 часов утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси, главу ОО «Беларусский Дом в Украине» Виталия Шишова.

Возле тела правоохранители обнаружили его мобильный телефон.

Накануне от сожительницы Шишова в дежурную часть Святошинского отделения полиции поступило сообщение о его внезапном исчезновении. По словам женщины, мужчина пошел на пробежку и не вернулся.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти Шишова и проверяют различные версии. На месте обнаружения тела продолжаются следственные действия.

Напомним, Шишов исчез в Киеве 2 августа во время пробежки. Он активно помогал гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима Александра Лукашенко. Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020 года, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.