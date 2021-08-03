В Украине за сутки вакцинировали более 125 тысяч человек и выявили 827 новых случаев COVID-19

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Tim Reckmann / Flickr

За сутки в Украине медики вакцинировали 125 161 человека, из них первую дозу получили 70 344, а полностью иммунизированы — 54 817.

Об этом информирует Минздрав.

В течение суток работали 751 мобильная бригада, 2 174 пункта прививок и 251 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании первую дозу препарата уже получили 3 669 511 человек, а две дозы — 2 088 433 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 757 944 прививки.

Кроме того, за сутки в Украине выявили 827 новых случаев COVID-19, в частности заболели 68 детей и 26 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 334 человека;

летальных исходов — 26;

выздоровели — 533 человека.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 254 361 случай заражения коронавирусом. При этом 52 981 человек умер от осложнений заболевания, а 2 187 703 — выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Всего в Украине сейчас 20 больных с штаммом «Дельта».

Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.