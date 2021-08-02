Беларусская атлетка Тимановская получила гуманитарную визу Польши
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Польша предоставила гуманитарную визу беларусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую пытались вывезти с Олимпиады после критики руководства сборной.
Об этом сообщил заместитель государственного департамента в Министерстве иностранных дел Польши Марцин Пшидач в Twitter в понедельник, 2 августа.
«Беларусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», — сообщил Пшидач.
Гуманитарная виза действует 1 год. Этот тип визы предусматривает возможность трудоустройства на территории Польши. Кроме того, именно с этим типом визы предоставляется право просить о международной защите или политическом убежище.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось принять участие в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа принять участие в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа отвезли в посольство Польши, где предложили визу и продолжение спортивной карьеры. По данным СМИ, ее муж выехал из Беларуси в Киев.