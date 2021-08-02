В Украине из-за непогоды не работает пункт пропуска на границе с Венгрией
- Автор:
- София Телишевская
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Государственная пограничная служба Украины
Пограничники предупреждают граждан, которые планируют пересекать украинско-венгерскую границу, о временной остановке пропуска в пункте «Лужанка — Бурегшурань».
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
«Пропускные операции в международном пункте пропуска «Лужанка — Бурегшурань» на украинско-венгерской границе, временно не осуществляются», — отметила пресс-служба.
Прекращение пропускных операций связано с отсутствием электроснабжения, вызванным ураганом, который накануне пронесся по Закарпатью.
Напомним, в Украине вследствие непогоды без электроэнергии остались 529 населенных пунктов в семи областях. На территории отдельных областей из-за осложнений погодных условий частично повреждены кровли двух жилых домов и в общем сломано 42 дерева.
Кроме того, из-за непогоды задерживается ряд поездов, которые курсируют из Западной Украины.
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