«Укрзалізниця» предупреждает о задержке ряда поездов из-за непогоды на Западной Украине

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Из-за погодных условий в Западной Украине ряд поездов следует с опозданием. Об этом «Укрзалізниця» сообщила утром 2 августа.

Задерживаются следующие поезда:

№ 44 Ивано-Франковск — Чернигов (задержка составила 2 часа 20 минут);

№ 11 Львов — Одесса (2 часа 10 минут);

№ 8 Черновцы — Киев (2 часа);

№ 244 Рахов — Киев (2 часа 50 минут);

№ 14 Солотвин — Киев (1 час 40 минут);

№ 9 Киев — Мариуполь (1 час 20 минут);

№ 7 Киев — Черновцы (1 час 20 минут);

№ 50 Трускавец — Киев (1 час);

№ 110 Львов — Херсон (45 минут);

№ 149 Полтава — Ворохта (40 минут).

Кроме этого, ориентировочное время опоздания вагона Вена — Киев на конечную станцию составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии.

Отметим, что по Западной Украине в ночь на 2 августа прошлись ураганы, грозы и шквальный ветер. Во Львове ураган сломал дерево в Стрыйском парке: крупные обломки веток упали на девушку и парня, которые гуляли там — пара не выжила.