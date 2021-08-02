Во Львове во время урагана на девушку и парня упало дерево. Оба погибли
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- София Телишевская
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WikimediaImages / Pixabay
Во Львове в ночь на 2 августа начался ураган, который сломал дерево в Стрыйском парке. Крупные обломки веток упали на девушку и парня, которые гуляли там — пара не выжила.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
Погибшему парню было 20 лет, а девушке — 18. На момент падения дерева они сидели на скамейке. Оба получили травмы, не совместимые с жизнью.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Вследствие значительных ливней и сильного ветра во Львове и области упало еще несколько деревьев и рекламный щит, а также какое-то время не курсировал электротранспорт.
- Это уже не первый случай падения деревьев. 17 июля в Киеве и области прошел сильный ураган, в результате которого в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека. На них во время грозы упали деревья.
- 23 июля гроза обесточила 13 населенных пунктов в трех областях и повалила 90 деревьев. Вследствие непогоды два человека погибли.