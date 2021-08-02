Террористическая организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за поджог лесов в Турции

Новости

Haresh Kumar / Twitter

Организация «Дети огня», которая связана с курдами и считается террористической, взяла на себя ответственность за причастность к лесным пожарам на территории Турции. Огонь унес жизни восьми человек.

Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak, мол, «Дети огня» заявили, что хотят «поставить турецкий режим на колени огненным потопом», потому что он «не понимает другого языка».

Высокопоставленные лица уже несколько дней подряд рассматривают версию поджога лесов как главную, в частности, такое мнение высказывал Реджеп Тайип Эрдоган. Соответствующие выводы сделали из-за того, что в отдельных регионах огонь распространялся даже без порывов ветра, что вызвало подозрение.

Рабочая партия Курдистана, к которой причастны «Дети огня», прибегает к такой тактике еще с 1990-х годов, в частности в 2020 году они подожгли 400 гектаров лесов в день годовщины высылки своего лидера из Сирии.