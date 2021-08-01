В Украине за сутки более 480 новых больных ковидом. Почти столько же госпитализировали

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за сутки 31 июля выявили 484 новых случая коронавируса, также госпитализировали 473 человека.

Об этом утром 1 августа сообщило Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев выявили в городе Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях. Кроме этого, за минувшие сутки 6 человек умерли, а выздоровели 131.

Всего с начала пандемии и по состоянию на 1 августа в Украине выявили 2 253 269 больных коронавирусом, умерли 52 951 человек, а выздоровели 2 186 994.

Что касается вакцинации, то за сутки 31 июля сделали 68 499 прививок. Всего с начала кампании вакцинировали 3 571 447 человек, из них получили одну дозу 3 571 445, обе — 2 023 258.