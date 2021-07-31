В небе над турецким городом, где бушуют пожары, пролетел метеорит
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Bibbi228 / Pixabay
В турецком курортном городе Измир зафиксировали падение метеорита.
Об этом сообщает издание Sabah со ссылкой на видео с падением неизвестного объекта.
Метеорит упал 31 июля в 01:54 по местному времени. При этом газета отметила, что данных о падении метеорита со стороны властей пока не поступало.
Полет космического объекта сопровождался яркими вспышками. Очевидцы слышали звуки, похожие на грохот взрыва или землетрясения.
Метеорит упал в то время, когда Турцию охватили масштабные лесные пожары. Взоры и камеры местных жителей были устремлены в ночное небо, поэтому в сети появилось много видео с падением небесного объекта.
- Над южной частью Норвегии 25 июля пролетел «необычно большой метеор», который создал впечатляющие звуковой и световой эффекты. Эксперты предполагают, что небольшая его часть, возможно, упала недалеко от Осло.
- В июле 2020 года над Токио взорвался болид. Яркую вспышку и громкий взрыв наблюдали над большей частью японского региона Канто.
- 1 декабря 2020 года вблизи Земли пролетел объект, который астрономы назвали астероидом 2020SO. Он находился на расстоянии всего 13% от расстояния между Землей и Луной. Неожиданно в NASA заявили, что это был не астероид, а часть ускорителя ракеты времен миссии Surveyor 2, запущенной в 1966 году.