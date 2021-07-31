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Нардепы, бывшее руководство Харьковской ОГА и экс-замдиректора ГБР: НАПК выявило нарушения в 64 декларациях

Автор:
Екатерина Кадакова
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Youtube / ТСН

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) провело полную проверку 294 деклараций чиновников. В 6 из них выявили признаки нарушений на более чем 255 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Как отмечается, в 12 декларациях были признаки уголовного преступления (ст. 366—2 Уголовного кодекса Украины). В каждой из них чиновники не указали имущество на более чем 1,1 миллиона гривен.

В остальных декларациях выявили признаки административного нарушения (ч. 4 ст. 172—6 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Чиновники не указали имущество на сумму от 227 тысяч до 1,1 миллиона гривен.

Также в НАПК отметили, что направят в правоохранительные органы результаты проверки относительно:

Также правоохранителям передадут результаты проверки относительно народных депутатов Анны Колесник, Ольги Саладухи, Михаила Забродского и Максима Пашковского.