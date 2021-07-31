Нардепы, бывшее руководство Харьковской ОГА и экс-замдиректора ГБР: НАПК выявило нарушения в 64 декларациях

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) провело полную проверку 294 деклараций чиновников. В 6 из них выявили признаки нарушений на более чем 255 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Как отмечается, в 12 декларациях были признаки уголовного преступления (ст. 366—2 Уголовного кодекса Украины). В каждой из них чиновники не указали имущество на более чем 1,1 миллиона гривен.

В остальных декларациях выявили признаки административного нарушения (ч. 4 ст. 172—6 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Чиновники не указали имущество на сумму от 227 тысяч до 1,1 миллиона гривен.

Также в НАПК отметили, что направят в правоохранительные органы результаты проверки относительно:

бывшей первой замглавы Национального агентства по вопросам государственной службы Ирины Овчаренко,

бывшего заместителя главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера,

бывшего заместителя главы Харьковской ОГА Тараса Пастуха,

действующего заместителя главы Харьковской ОГА Руслана Тихонченко,

бывшего заместителя главы Запорожской областной государственной администрации Андрея Буйного,

судьи Верховного суда Украины Николая Короткевича,

бывшего замглавы Государственной службы экспортного контроля Дениса Радова,

бывшего первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова.

Также правоохранителям передадут результаты проверки относительно народных депутатов Анны Колесник, Ольги Саладухи, Михаила Забродского и Максима Пашковского.