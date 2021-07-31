Третья годовщина нападения на Гандзюк: США призывают украинскую власть привлечь к ответственности убийц активистки
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- София Телишевская
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Посольство США в Украине призвало украинскую власть привлечь к ответственности убийц активистки Екатерины Гандзюк. Именно сегодня, 31 июля, исполняется три года с дня нападения на Екатерину.
Об этом говорится в обращении пресс-аташе посольства США в Украине Дэниэла Лангенкампа.
«Три года назад на Екатерину Гандзюк, выдающуюся общественную активистку, совершили жестокое нападение. Екатерина Гандзюк, ее семья, друзья и все украинцы, которые борются за лучшее будущее, заслуживают получить ответ. Мы призываем власти привлечь ее убийц к ответственности», ㅡ отметил он и добавил, что США стоят на стороне общества, которое стремится к справедливости.
Лангенкамп подчеркнул, что «память о Гандзюк навсегда останется в гражданском обществе, которое является важной частью активной, успешной и демократической Украины».
- Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года после того, как тремя месяцами ранее в Херсоне ее облили серной кислотой. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк задержали шесть человек.
- 25 июня 2020 года Офис генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве Гандзюк.
- Прокуратура просит для Мангера и Левина (организаторы) по 12 лет тюрьмы. Оба отрицают свою вину. Также известно, что семья Екатерины Гандзюк требует от Мангера и Левина 23 миллиона гривен за моральный ущерб.