Третья годовщина нападения на Гандзюк: США призывают украинскую власть привлечь к ответственности убийц активистки

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Посольство США в Украине призвало украинскую власть привлечь к ответственности убийц активистки Екатерины Гандзюк. Именно сегодня, 31 июля, исполняется три года с дня нападения на Екатерину.

Об этом говорится в обращении пресс-аташе посольства США в Украине Дэниэла Лангенкампа.

«Три года назад на Екатерину Гандзюк, выдающуюся общественную активистку, совершили жестокое нападение. Екатерина Гандзюк, ее семья, друзья и все украинцы, которые борются за лучшее будущее, заслуживают получить ответ. Мы призываем власти привлечь ее убийц к ответственности», ㅡ отметил он и добавил, что США стоят на стороне общества, которое стремится к справедливости.

Лангенкамп подчеркнул, что «память о Гандзюк навсегда останется в гражданском обществе, которое является важной частью активной, успешной и демократической Украины».