Из-за решения Кремля США увольняют около 200 сотрудников консульств в России
- Автор:
- София Телишевская
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Secretary Antony Blinken / Twitter
США увольняют 182 сотрудников в своих дипломатических представительствах в России. Это вынужденное решение, продиктованное запретом Кремля нанимать на работу в американские посольства россиян или граждан третьих стран.
Об этом говорится в заявлении Госдепа от имени госсекретаря Энтони Блинкена.
Дело в том, что с августа в дипломатических представительствах США не могут работать граждане России или третьих стран, за исключением охраны. В связи с этим увольняют сотрудников и подрядчиков, которые сотрудничали с дипломатическими представительствами США в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.
«Соединенные Штаты очень признательны за преданную работу нашего местного персонала и подрядчиков в дипломатических представительствах в России. Эти мероприятия очень повлияют на деятельность миссии США в России, потенциально — включая безопасность нашего персонала и нашу возможность вести дипломатическое взаимодействие с российским правительством», — отмечает Энтони Блинкен.
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