Взрыв на шахте в Донецкой области: один человек погиб, полиция проводит проверку
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Гонтарь Владимир / УНИАН
В Донецкой области умер один из горняков, который пострадал во время взрыва на шахте в поселке Удачное.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.
По данным правоохранителей, в результате взрыва 10 горняков, работавших под землей, получили ожоги различной степени, их госпитализировали в Центральную районную больницу Покровска. Однако один из пострадавших от полученных травм скончался.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские проводят проверку. Решается вопрос об открытии уголовного производства с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
- Взрыв на шахте, принадлежащей ЗАО «Шахтоуправление «Покровское», произошел в 5:12 в субботу, 31 июля, в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м.