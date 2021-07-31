В Украине за сутки выявили 916 новых случаев коронавируса, больше всего — в Киеве

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В Украине за сутки 30 июля выявили 916 новых случаев коронавируса, 486 человек госпитализированы, 15 умерли, а 510 выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошлые сутки больше всего новых случаев выявили в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях. Среди заболевших — 61 ребенок и 43 медработника.

Всего с начала пандемии в Украине по состоянию на 31 июля коронавирус выявили у 2 252 785 человек, умерли 52 945 пациентов, выздоровели — 2 186 863 человека. Проведено 11 381 585 ПЦР-тестирований.

Первую дозу вакцины в Украине получили уже 3 525 848 человек (двое были привиты за границей), обе — 2 000 356, за сутки вакцинировали 150 080 украинцев, из них 61 861 человек получил вторую дозу.