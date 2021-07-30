Правительство США отказало Безосу в праве заключить контракт с NASA. Он хотел построить модуль для высадки на Луну

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Счетная палата США отклонила предложение основателя Amazon Джеффа Безоса относительно изготовления и обслуживания космического модуля для полета на Луну.

Об этом пишет CNBC.

Еще 2 июля Джефф Безос предложил NASA покрыть его расходы на два миллиарда долларов в обмен на контракт, который предоставит компании Blue Origin возможность построить модуль для высадки на Луну.

Таким образом миллиардер обжаловал решение, которое дает компании Илона Маска SpaceX право на строительство лунного модуля. Безос утверждает, что космическое агентство должно было определить несколько поставщиков, а не отдавать предпочтение одному.

«Без конкуренции краткосрочные и долгосрочные лунные амбиции NASA будут отложены и в конце концов обойдутся Штатам дороже, что не будет отвечать национальным интересам», — заявил Безос.