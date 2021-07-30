Правительство США отказало Безосу в праве заключить контракт с NASA. Он хотел построить модуль для высадки на Луну
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Alex Wong / Getty Images
Счетная палата США отклонила предложение основателя Amazon Джеффа Безоса относительно изготовления и обслуживания космического модуля для полета на Луну.
Об этом пишет CNBC.
Еще 2 июля Джефф Безос предложил NASA покрыть его расходы на два миллиарда долларов в обмен на контракт, который предоставит компании Blue Origin возможность построить модуль для высадки на Луну.
Таким образом миллиардер обжаловал решение, которое дает компании Илона Маска SpaceX право на строительство лунного модуля. Безос утверждает, что космическое агентство должно было определить несколько поставщиков, а не отдавать предпочтение одному.
«Без конкуренции краткосрочные и долгосрочные лунные амбиции NASA будут отложены и в конце концов обойдутся Штатам дороже, что не будет отвечать национальным интересам», — заявил Безос.
- Речь идет о высадке. которая планируется в рамках программы Artemis. Ее цель — доставить людей на Луну в 2024 году и создать инфраструктуру для дальнейшей отправки астронавтов на Марс. Программа действует в кооперации с частными компаниями. В декабре 2020 года NASA назвало первых 18 астронавтов для миссий на Луну, среди них — девять женщин.
- NASA рассматривает предложения по разработке аппарата от трех компаний: Blue Origin, Dynetics и SpaceX. Artemis должна стать первой американской программой по исследованию глубинного космоса со времен Apollo Moon в 1960-х.
- В феврале стало известно, что анонсированная высадка людей на Луне в рамках миссии Artemis в 2024 году может не состояться, поскольку NASA не хватает финансирования.