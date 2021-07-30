Первый приговор за нарушение закона о нацбезопасности: в Гонконге мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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@ezracheungtoto / Twitter
В Гонконге 24-летнего бывшего официанта признали виновным в терроризме и подстрекательстве к отделению региона, осудив его на 9 лет тюрьмы по новому китайскому закону о национальной безопасности.
Об этом сообщает Reuters.
На следующий день после принятия закона Тонг Ин-кит наехал мотоциклом на троих полицейских во время акции протеста. В руках он держал флаг с надписью «Вызволим Гонконг, революция нашего времени».
По мнению стороны обвинения, это выражение буквально призывает к независимости Гонконга от материка, в то же время защита настаивала, что его значение было более двусмысленным.
В конце концов судья постановил, что эта фраза может побудить других к «отделению», и признал мужчину виновным, приговорив к 6,5 годам за подстрекательство к отделению и к 8 годам за террористическую деятельность. Общий срок составит 9 лет.
Отметим, Тонг Ин-кит стал первым осужденным по новому китайскому закону о нацбезопасности. Он не признал свою вину. Адвокат Ин-кита будет обжаловать приговор суда.
Правозащитники раскритиковали приговор Тонга, заявив, что он ограничивает свободу слова. В частности, представитель Amnesty International в Азии Ямини Мишра заявила, что «закон о нацбезопасности — это не просто инструмент, чтобы вселить ужас в критиков правительства в Гонконге, это оружие, которое будет использовано для их заключения».
- 30 июня 2020 года парламент Китая принял закон об усилении спецслужб в Гонконге. Закон о национальной безопасности расценивают как ответ на протесты 2019 года, поводом для которых стал законопроект, разрешающий экстрадицию в материковый Китай. В Гонконге широкая внутренняя автономия, поэтому активисты опасаются, что Пекин может использовать экстрадиции для политических репрессий.
- Гонконг имеет особый статус с правами широкой автономии. До 1997 года он был британской колонией. Затем его передали Китаю по договору, одним из ключевых пунктов которого был принцип «одна страна, две системы». Пекин принимал на себя вопросы обороны и внешней политики, а Гонконг оставлял за собой контроль над законодательством, полицией, финансовой системой и иммиграционной политикой, а также хранил членство в международных организациях.
- Сейчас в нарушении закона о нацбезопасности обвиняют десятки людей. Среди обвиняемых многие известные активисты, а также Джимми Лай — владелец популярной критической к Пекину газеты Apple Daily, которую недавно закрыли.